Хельсинки, 6 июля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В результате антироссийских санкций цены на древесину в Финляндии рекордно выросли. Об этом сообщил финский телеканал MTV.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Древесина в Финляндии сейчас продаётся по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос на древесину, вызванный крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России», — следует из публикации.

Отмечается, что по словам исследователя Якоба Доннера-Амнелла, граждане Финляндии совместно с местным бизнесом государства игнорируют проблему дефицита древесины. Также он произвёл свой прогноз, согласно которому цены в стране не опустятся ещё какое-то время, а их возможный рост вполне может обернуться неприятным последствием для финской экономики. Эксперт предупредил, что из-за кризиса древесина может не достаться всем тем, кто в ней нуждается.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что США, вводя антироссийские санкции, ведут хитрую игру против интересов Европы. Он также подчеркнул, что это наконец-таки стали понимать и в Евросоюзе.

Ранее, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр финансов России Антон Силуанов заявил, что санкции, которые ввели против РФ, стали одним из ключевых факторов для развития экономики государства.