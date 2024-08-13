Москва, 13 августа, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Верховный суд России предложил доработать механизм освобождения участников СВО от уголовной ответственности, предусмотрев возможность приостановки их уголовных дел на стадии суда. Соответствующий законопроект представили на пленуме Верховного суда.

Станислав Красильников/РИА Новости

Согласно законопроекту, освобождение от уголовной ответственности предлагают распространить на тех участников СВО, чьи дела уже находятся на рассмотрении в суде. На данный момент возможность освобождения от уголовной ответственности есть у обвиняемых на стадии следствия или у осуждённых. Если они призываются или подписывают контракт, то их уголовное дело приостанавливается. В случае получения госнаграды, достижения предельного возраста, ухода со службы по состоянию здоровья или прекращения боевых действий уголовное дело будет полностью прекращено.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях два закона, которые предусматривают закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности для тех, кто заключил контракт о прохождении службы в Вооружённых силах России в период СВО. Действие документов распространяется на осуждённых, за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанных с терроризмом.

Один из соавторов закона сенатор Андрей Клишас считает, что документ позволит тем, кто совершил преступление, реабилитироваться в глазах общества, участвуя в боевых действиях.