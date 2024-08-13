Москва, 13 августа, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Новые требования Минздрава России к автомобильной аптечке вступят в силу с 1 сентября 2024 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу юридической компании Таисию Вепренцеву.

Известия/Алексей_Майшев

В обновлённый состав автомобильной аптечки войдут жгут для остановки крови, маска для сердечно-лёгочной реанимации, медицинские маски и перчатки, кожный лейкопластырь, марлевый бинт, хирургические ножницы и ножницы для перевязки, спасательное одеяло.

Также Вепренцева напомнила, что с сентября 2023 года автомобильные аптечки и огнетушители были исключены из обязательного перечня для прохождения техосмотра.

Минздрав РФ 31 мая утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. В пояснительной записке к проекту уточняется, что обновлённый состав аптечки будет «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. Разъясняется, что водители могут применять аптечки, укомплектованные до вступления в силу документа, но только до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 1 июня в России вступят в силу новые правила для автомобилистов. В частности, водителей начнут штрафовать за зимнюю резину, размер штрафа составит 500 рублей.

Кроме того, вступят в силу новые правила относительно процедуры получения прав и требований к открытию отдельных категорий. Так, россияне и иностранные граждане смогут пользоваться иностранными водительскими удостоверениями на территории России только в течение года.