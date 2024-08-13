Анадырь, 13 августа, 2024, 08:34 — ИА Регнум. На Камчатке произошла масштабная авария на сетях интернета, из-за которой случился сбой в работе сети. Об этом сообщает пресс-служба департамента цифрового развития Чукотского автономного округа в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«На Камчатке в районе Елизово произошёл прорыв магистрального сухопутного кабеля. Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи», — указано в сообщении.

Представители ведомства отметили, что в настоящее время ведутся восстановительные работы, а на место прорыва выехала аварийная бригада. По данным департамента, устранение неполадок займёт 10–12 часов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа на территории Курской области возникли проблемы с мобильной связью. Причиной этого стали DDoS-атаки на интернет-ресурсы.

Ранее израильская газета Globes написала, что четыре подводных кабеля получили повреждения во время атаки в Красном море. Произошедшее вызвало перебои в работе интернет-связи между Европой и Азией. Эксперты сообщили, что повреждение интернет-кабеля в Красном море не окажет прямого воздействия на российский сегмент Сети (Рунет), однако может вызвать проблемы с трафиком в России.