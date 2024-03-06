Москва, 6 марта, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Повреждение интернет-кабеля в Красном море не окажет прямого воздействия на российский сегмент Сети (Рунет), но может вызвать проблемы с трафиком в России. Об этом сообщили журналистам опрошенные эксперты.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Так, гендиректор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов отметил, что такая ситуация способна привести к нестабильной работе в России ряда сервисов, частично или полностью зависящих от ресурсов, инфраструктура которых находится в других странах.

С ним согласился директор по инфраструктуре облачного провайдера «EdgеЦентр» Алексей Учакин. Он в свою очередь указал на перегруженность каналов, на которые перешел трафик из-за повреждения кабелей.

Вместе с тем в беседе с РБК ряд экспертов выразили мнение, что повреждение кабелей не затронуло Рунет. Такой точки зрения придерживается генеральный директор хостинг-провайдера RU-CENTER Андрей Кузьмичев.

Глава некоммерческой пиринговой сети Piter-IX Николай Метлюк указал на то, что в Россию через эти каналы шёл трафик специфичных сервисов, на которые, по его словам, приходятся сотые доли процента от всей передаваемой информации.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля израильская газета Globes написала, что четыре подводных кабеля получили повреждения в результате атаки в Красном море. Это произошло после удара со стороны йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Инцидент вызвал перебои в работе интернет-связи между Европой и Азией.

5 марта стало известно о том, что оказались повреждены линии связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN. По информации агентства Associated Press, кабели, вероятно, получили повреждения ещё 24 февраля.