Тель-Авив, Израиль, 27 февраля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Четыре подводных кабеля получили повреждения в результате атаки со стороны йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море, сообщила израильская газета Globes.

The Official CTBTO Photostream Коммуникационный кабель

В публикации утверждается, что нападение вызвало перебои в работе интернет-связи между Европой и Азией. Больше всех от последствий в этой ситуации пострадали страны Персидского залива и Индия.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля ранее лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 20 недель с начала военных операций этой организации в Красном и Аравийском морях группировка совершила атаки на 48 морских судов. Он предупредил, что хуситы будут наращивать количество атак.

24 февраля Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) проинформировало о том, что в Красном море хуситы атаковали британский сухогруз Rubymar. После этого на поверхности воды нефтяное пятно.

В свою очередь военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа написал, что хуситы якобы выпустили несколько противокорабельных ракет по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе. Он не уточнил, достигли ли снаряды цели.