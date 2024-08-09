Курск, 9 августа, 2024, 15:59 — ИА Регнум. DDoS-атаки привели к проблемам с мобильной связью и интернетом на территории Курской области, сообщила 9 августа врио заместителя председателя правительства региона Оксана Крутько.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«На интернет-ресурсы волнообразно ведутся DDoS-атаки, которые тем не менее успешно отражаются нашими специалистами», — процитировал её телеканал РЕН ТВ.

Крутько добавила, что ситуация в регионе остаётся напряжённой.

Как сообщало ИА Регнум, массированную DDoS-атаку отразили в области 8 августа. Она велась на региональные сервисы, нагрузка которых на пике составляла от 35 тыс. до 105 тыс. запросов в секунду на каждый адрес сети. Целью хакеров стал срыв процесса предоставления социально значимых услуг.

В тот же день жителям Курской области начали поступать звонки якобы от российских военных, рассказывающих об эвакуации, которые являлись фейковыми.

В Курской области 7 августа начал действовать режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий захода ВСУ на территорию региона. Врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС.