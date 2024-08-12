Будапешт, 12 августа, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Мир должен проснуться из-за атаки ВСУ на Курскую область, странам следует способствовать урегулированию конфликта, заявил 12 августа советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан в соцсети X.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Последние тревожные новости: за несколько дней конфликт между Россией и Украиной обострился. Мир должен проснуться сейчас же! Нет смысла праздновать успехи одной или другой стороны», — написал Балаш Орбан.

По его словам, Венгрия всегда выступала за урегулирование конфликта не на поле боя, а за столом переговоров.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. С начала боёв на этом направлении противник потерял по данным на 12 августа до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра.

Врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что в результате нападения ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе 10 детей. Врио губернатора рассказал, что власти Курской области не знают о судьбе порядка 2 тыс. человек, которые могут быть в 28 населённых пунктах, временно находящихся под контролем ВСУ. Смирнов добавил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей приграничных районов региона.

В ходе совещания 12 августа президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, отметил Путин.