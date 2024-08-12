Москва, 12 августа, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В Москве продолжается сбор помощи для жителей Курской области, партии гуманитарного груза волонтеры отправляют по мере поступления нужных людям товаров, сообщается 12 августа на портале mos.ru.

Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Отмечается, что в 14 штабах «Москва помогает»гуманитарную помощь от граждан принимают ежедневно с 10:00 до 19:00 в большинстве пунктов акции.

Штаб расположен в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице (дом 100, строение 6, вход на территорию — через главные ворота, со стороны Рабфаковского переулка). Штаб работает ежедневно до 18:00.

С понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 открыт пункт приёма на Страстном бульваре (дом 15/29, строение 1). Также по будням с 10:00 до 19:00 работает штаб в левом крыле Горного института Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по адресу: Ленинский проспект, дом 6, строение 3.

Среди необходимых товаров — продукты питания, одежда, средства личной гигиены, хозтовары. Особенно требуется детское питание, соки, печенье и подгузники разных размеров.

Также можно принести постельное бельё, подушки, полотенца, одеяла, новую трикотажную одежду разных размеров. Из продуктов — крупы, консервы, чай, сахар, сладости.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения Вооружённых сил России (ВС РФ) остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. По данным Минобороны России потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

По информации временно исполняющего обязанности главы региона, в результате нападения ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе 10 детей. Он проинформировал, что власти Курской области не знают о судьбе порядка 2 тысяч человек, которые могут находиться в 28 населённых пунктах под контролем ВСУ. Смирнов добавил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей приграничных районов региона.