Москва, 12 августа, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко осмотрели новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Мэр Москвы Сергей Собянин

«По поручению президента (России Владимира Путина), мы строим новый кампус Бауманки. Практически основные работы завершены», — сказал он журналистам.

По его словам, на сегодняшний день построено 170 тыс. квадратных метров современных первоклассных зданий, сооружений, лабораторий, аудиторий, общежитий.

«Теперь очередь за нашими коллегами — все это наполнить жизнью, привезти оборудование. И в сентябре приступить уже к учебе», — добавил он.

В свою очередь Чернышенко поблагодарил московское правительство за проделанную работу.

«Выдающийся проект получается. Хотел бы поблагодарить строителей. Конечно, здесь огромная работа сделана, сейчас действительно идет оснащение», — добавил вице-премьер.

Новый кампус по праву может считаться одним из флагманских среди тех, которые уже строятся, и которые к 2030 году должны быть введены в эксплуатацию, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля Собянин сообщил, что в Москве завершили строительство многофункционального комплекса для студентов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. На Госпитальной набережной для студентов Бауманки построили два здания: «Стрела» и «Спектр». Они вмещают 620 жилых блоков, коворкинг, залы самоподготовки и групповых занятий, зоны неформального общения.

В корпусе «Спектр» обустроены столовая и центр информации, в «Стреле» — центр здоровья. На территории многофункционального комплекса построили площадку с амфитеатром и сценой для творческих вечеров, лекций, концертов и фестивалей. Для отдыха построили пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер.