Москва, 16 апреля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. В Москве завершили строительство многофункционального комплекса для студентов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, сообщил 16 апреля мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

На Госпитальной набережной для студентов Бауманки построили два здания: «Стрела» и «Спектр». Они вмещают 620 жилых блоков, коворкинг, залы самоподготовки и групповых занятий, зоны неформального общения.

В корпусе «Спектр» обустроены столовая и центр информации, в «Стреле» — центр здоровья. На территории многофункционального комплекса построили площадку с амфитеатром и сценой для творческих вечеров, лекций, концертов и фестивалей. Для отдыха построили пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер.

«В этом году завершим «Квантум парк» и пять корпусов Центрального кластера — важной части будущего технологического кампуса. Строительство идёт полным ходом: приступили к монтажу купольной конструкции Центрального кластера», — сообщил Собянин.

МГТУ имени Н. Э. Баумана — это один из старейших и крупнейших инженерных вузов России. Основная область его деятельности — космос, оборонные технологии, биомедицинская техника, робототехника. Бауманка начинает активно участвовать в фотонике, квантовых вычислениях, флюидных технологиях.

Как отмечают в мэрии Москвы, основной комплекс зданий сложился несколько десятилетий назад и сегодня уже не удовлетворяет потребностям растущего и активно развивающегося университета.

Правительство Москвы совместно с правительством России, выполняя поручение президента Владимира Путина, реализует проект комплексного развития университета. Проект предполагает создание нового научно-исследовательского кластера, включая строительство и реконструкцию 14 зданий.

Появление современного комфортного кампуса позволит университету принять почти в полтора раза больше студентов. Новые современные корпуса — это не только стены, но и новое оборудование и новые технологические возможности для московских студентов, новые возможности для страны.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 13 апреля рассказал о победе московских школьников на Всероссийской олимпиаде: сборная российской столицы завоевала 819 дипломов, победителями и призёрами стали ученики из 131 школы. Больше всего баллов московские школьники набрали по французскому языку, искусству, физике, испанскому языку, праву, астрономии, экономике, экологии, обществознанию, информатике, итальянскому и китайскому языкам.