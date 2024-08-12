Белгород, 12 августа, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Белгорода приговорил бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам колонии по делу о взятке в особо крупном размере и штрафу в 36 млн рублей. Об этом сообщает «Бел. Ру».

Антон Вергун/РИА Новости

В Октябрьском районном суде бывшему вице-губернатору Белгородской области назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, штрафа в 36 млн рублей и лишения права занимать госдолжности на восемь лет. Согласно данным стороны обвинения, Полежаев получил от руководителя ООО «СК «Инвестпромэлит» Александра Вивтюка автомобили Range Rover Defender за 8 млн рублей и Porsche Panamera за 9 млн рублей. Взамен он должен был помогать бизнесу. Позднее сам Вивтюк написал заявление на бывшего вице-губернатора.

В понедельник, 12 августа, Полежаев предстал перед судом с последним словом, в котором сообщил, что он признаёт свою вину. Полежаев добавил, что не боится понести ответственности и отдать жизнь за свою страну. Он пояснил, что заключил контракт с Министерством обороны РФ и белгородским формированием.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля 2023 года бывший вице-губернатор был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении особо крупной взятки.

В 2015–2019 годах политический деятель занимал пост главы администрации Белгорода, а в 2019 году был назначен вице-губернатором области и руководителем департамента по ЖКХ.

4 июля 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об увольнении Полежаева. Причиной этого стало «систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».