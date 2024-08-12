Москва, 12 августа, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Российские войска взяли в оперативное окружение группировку Вооружённых сил Украины (ВСУ) между Торецком и Нью-Йорком, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком находится уже небольшая группировка (ВСУ. — Прим. ред.), которая находится под постоянным огневым контролем», — проинформировал Кимаковский в эфире «Соловьев Life».

Как отметил Кимаковский, ВС России имеют существенные успехи по всей линии боевого соприкосновения, в особенности в районах населённых пунктов Гродовка и Новогродовка в ДНР.

Советник добавил, что российским военным возле Константиновки также удалось выровнять линию обороны вдоль трассы снабжения ВСУ в Угледаре.

Как передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук сообщил, что за сутки авиация Воздушно-космических сил РФ нанесла порядка 40 ударов по целям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в интересах российской группировки войск «Центр». По его словам, военные группировки нанесли удары по позициям ряда бригад ВСУ у Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки, а также отразили три попытки контратак противника.

За сутки в общей сложности войска группировки нанесли удары по 385 выявленным целям украинских формирований, включая четыре опорных пункта ВСУ в районе Новгородского и Кирова.

Кроме того, сообщалось, что подразделения ВСУ поспешно ушли с позиций, оборудованных на окраине посёлка Гродовка на покровском направлении в ДНР.