Москва, 10 августа, 2024, 08:24 — ИА Регнум. За сутки авиация Воздушно-космических сил РФ нанесла порядка 40 ударов по целям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в интересах российской группировки войск «Центр». Об этом 10 августа рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

MOD Russia/Global Look Press

По его словам, которые привела Lenta.ru, военные группировки войск «Центр» нанесли удары по позициям ряда бригад ВСУ у Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки, а также отразили три попытки контратак противника.

За сутки в общей сложности войска группировки нанесли удары по 385 выявленным целям украинских формирований, включая четыре опорных пункта ВСУ в районе Новгородского и Кирова.

«Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М777, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и четыре миномёта. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата», — сказал Савчук.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что войска группировки «Центр» за неделю освободили три населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это Тимофеевка, Новосёловка Первая и Весёлое, добавил он.

Конашенков также рассказал, что армия России в течение недели нанесла 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. В результате этого были поражены предприятия ОПК и объекты энергетической отрасли.