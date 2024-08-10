Донецк, 10 августа, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) поспешно ушли с позиций, оборудованных на окраине посёлка Гродовка на покровском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщили журналистам силовики.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Гродовке противник оставил свои позиции на окраине. Ушёл поспешно», — процитировало представителя структур издание KP.RU.

Он также рассказал, что ВСУ пытаются удержать оборону в этом районе, используя ударные FPV-дроны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 августа в силовых структурах сообщили, что российские подразделения, ведущие бои на покровском направлении, приблизились к трассе Донецк — Красноармейск, которая является ключевой для снабжения ВСУ. Они теперь будут препятствовать обеспечению украинских сил в этом районе боевых действий.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 9 августа сообщил, что российские бойцы на покровском направлении после освобождения села Сергеевка почти зачистили село Ивановка. Подразделения ВС РФ продвигаются к Гродовке и Селидово, добавил он.