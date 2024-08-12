Москва, 12 августа, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Российские врачи провели сложную многочасовую операцию для военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ), который оказался в плену в критическом состоянии, пишет «Газета.Ru».

Станислав Красильников/РИА Новости

Военный был мобилизован в 2022 году в Краматорске, он попал в плен в Клещеевке, получив огнестрельное ранение во время штурма.

Отмечается, что украинский военный был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, у него было ранение живота, внутрибрюшное кровотечение, был повреждён кишечник.

«Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени — фактически пациент потерял один объём циркулирующей крови, всё это восполнялось», — сообщил анестезиолог-реаниматолог Сергей.

Также он добавил, что проводилось лечение геморрагического шока.

По словам доктора медицинских наук и ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Дженелидзе Александра Бабича, операция была сложной из-за геморрагического шока.

Как передавало ИА Регнум, по словам украинского военнопленного Юрия Водяна, в ВСУ военнослужащим запрещают сдаваться в плен — им дают советы, как «правильно погибнуть». В подразделениях им перед выполнением задания настоятельно рекомендовали «всегда иметь при себе гранату и патрон».

Военных пугают издевательствами в российском плену, но, попав в плен, Водян понял, что те истории были только «страшилками»: отношение к нему — хорошее, медицинская помощь — доступная, питание — трёхразовое, а порции — большие.

Также он сообщил, что заградотряды украинской армии, состоящие из недавно сформированных подразделений, расстреливают сослуживцев, которые отказываются выполнять боевые задания.