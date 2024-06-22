Москва, 22 июня, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Заградотряды украинской армии, состоящие из недавно сформированных подразделений, расстреливают сослуживцев, которые отказываются выполнять боевые задания.

Сергей Корсун © ИА Регнум ВСУ Дезертиры

Если украинский военный отказывается выполнять задание, то шансов остаться в живых у него немного.

«Есть заградотряд, который выставляют, и по возвращении бойцов на позиции тебя просто могут свои расстрелять за то, что ты «отказник», — рассказал «РИА Новости» украинский военнопленный Юрий Водян.

В лучшем случае, по словам военного, «отказника» могут приговорить к тюремному сроку от 10 до 15 лет, свои же изобьют и посадят снова или просто пошлют на «нулевую» позицию, которая находится под очень жёстким обстрелом.

«Выживай как хочешь», — добавил украинский пленный.

Водян также рассказал, что зачастую заградотряды формируют из недавно укомплектованных бригад, иногда — из тех же подразделений, из которых отбирают группу для отправки на задание.

«Послали на задание, закинули человек пять-десять, сказали: «Вот команда. Кто будет возвращаться — расстреливать. Свои, не свои — без разницы. Никого не пропускать». Вот это и называется заградотряд», — заключил Водян.

Как сообщало ИА Регнум, в украинской армии военнослужащим запрещают сдаваться в плен — им дают советы, как «правильно погибнуть», рассказал ранее Водян. В подразделениях им перед выполнением задания настоятельно рекомендовали «всегда иметь при себе гранату и патрон».

Также военных пугают издевательствами в российском плену, но, попав в плен, Юрий Водян понял, что те истории были только «страшилками»: отношение к нему — хорошее, медицинская помощь — доступная, питание — трёхразовое, а порции — большие.

31 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за неделю в зоне спецоперации сдались в плен 45 украинских военных.