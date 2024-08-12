Замглавы «Ростеха» раскритиковал трофейную технику НАТО
Замглавы «Ростеха» Артяков: среди трофейной техники НАТО «ноу-хау» нет
Москва, 12 августа, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Военная техника НАТО, которую используют военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, не имеет никаких «ноу-хау», однако стоит дороже российской. Об этом по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума «Армия-2024» рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
Артяков отметил, что все доступные трофеи так или иначе представляют интерес для специалистов госкорпорации, добавив, что разработчики Запада смотрят на критерий «цена — качество — эффективность». Однако у них получается дороже.
«Каких-либо «ноу-хау» мы, честно говоря, не увидели. В целом у нас с Западом паритет по зрелости военных технологий и решений, но разница в подходах к конструированию есть, именно это и было любопытно», — приводит его слова «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, 9 мая член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил, что выставка трофейной техники НАТО в Москве демонстрирует, с кем на самом деле воюет Россия. По его словам, она показывает, что глобальный конфликт идёт не между русскими и украинцами, а между Россией и западным глобалистским миром, военную мощь которого представляет НАТО.
Ранее специалисты российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) рассказали, что слабым местом военной техники Запада оказалась излишняя сложность конструкции в плане ремонтопригодности и технического обслуживания, однако она обладает крайне посредственной подвижностью и манёвренностью.