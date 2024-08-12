Москва, 12 августа, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Военная техника НАТО, которую используют военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, не имеет никаких «ноу-хау», однако стоит дороже российской. Об этом по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума «Армия-2024» рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Belkin Alexey/Global Look Press

Артяков отметил, что все доступные трофеи так или иначе представляют интерес для специалистов госкорпорации, добавив, что разработчики Запада смотрят на критерий «цена — качество — эффективность». Однако у них получается дороже.

«Каких-либо «ноу-хау» мы, честно говоря, не увидели. В целом у нас с Западом паритет по зрелости военных технологий и решений, но разница в подходах к конструированию есть, именно это и было любопытно», — приводит его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил, что выставка трофейной техники НАТО в Москве демонстрирует, с кем на самом деле воюет Россия. По его словам, она показывает, что глобальный конфликт идёт не между русскими и украинцами, а между Россией и западным глобалистским миром, военную мощь которого представляет НАТО.

Ранее специалисты российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) рассказали, что слабым местом военной техники Запада оказалась излишняя сложность конструкции в плане ремонтопригодности и технического обслуживания, однако она обладает крайне посредственной подвижностью и манёвренностью.