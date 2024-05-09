Москва, 9 мая, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Выставка трофейной техники НАТО в Москве демонстрирует, с кем на самом деле воюет Россия. Об этом 9 мая корреспонденту ИА Регнум заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

«На Поклонной горе в Москве выставлена трофейная техника НАТО. Она показывает, что глобальный конфликт идёт не между русскими и украинцами, а между Россией и западным глобалистским миром, военную мощь которого представляет НАТО. При этом жители Украины становятся пушечным мясом в этом конфликте. Очень показательно, что танки с крестами вновь воюют против русских в Донбассе. Они вновь горят, становясь трофеями. На выставке представлено более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию и другие. Это ещё раз подтверждает, что конфликт имеет экзистенциальный характер, и Россия в этом конфликте одержит победу», — подчеркнул Данилин.

Он напомнил, что в 2022 году киевский режим возил по столицам европейских государств подбитые российские танки, пытаясь показать мнимые успехи ВСУ. И эти танки становились мемориалами, к которым жители этих стран несли цветы.

Как передавало ИА Регнум, на выставке посетители могут ознакомиться с танком Leopard-2 и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC и многими другими экспонатами. На выставке представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.

Образцы трофейной техники выставлены на площади перед музеем Победы и разделены на несколько тематических зон. Они сопровождаются информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими. Выставка открылась 1 мая 2024 года и продлится в течение месяца.