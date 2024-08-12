Мелитополь, 12 августа, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism, который означает «Остановите украинский ядерный терроризм», требуется запустить в связи с атакой ВСУ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил журналистам председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

Вечером 11 августа украинские военные ударили беспилотником по городу Энергодару в Запорожской области, после чего начался пожар на ЗАЭС.

По словам Рогова, такой хештег будет понятен тем, кто поддерживает главу киевского режима и усиливает действующий конфликт.

«Понятный спонсорам Зеленского и тем силам, которые разжигают конфликт и дают приказы наносить удары по атомной станции, прежде всего, англосаксам в лице США и Британии», — сказал председатель комиссии, слова которого цитирует aif.ru.

Он пояснил, что указанный термин поможет населению стран Запада узнать, что их власти финансируют ядерный терроризм, на который идёт Украина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что киевский режим перешёл на «ядерный террор» после того, как уничтожил свою страну и подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Она задалась вопросом, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его глава Рафаэль Гросси ничего не предпринимают по этому вопросу.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подчеркнула, что инфраструктура предприятия впервые за всё время атак ВСУ на станцию получила серьёзные повреждения. В Главном управлении МЧС по Запорожской области уточнили, что пожар на объекте полностью ликвидирован.