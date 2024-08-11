Курск, 11 августа, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Спецназ «Ахмат» приступил к уничтожению техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 11 августа сообщила Lenta.ru.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Целей много, достаточно, чтобы поработать. Курская область будет освобождена», — сказал боец подразделения с позывным Псих.

Он отметил, что у противника очень много бронетехники и её необходимо уничтожить. По его словам, в этом бойцам помогают FPV-дроны.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регион прибывают дополнительные силы и средства, военные делают всё для обеспечения безопасности мирных жителей.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что военные действия в Курской области имеют важное значение для России. По его мнению, после этого Украина падёт, что также обернётся крахом блока НАТО, Европы и США, поддерживающих киевский режим.

На территории Курской области с 10 августа действует режим контртеррористической операции. Его ввели в связи с нападением украинских вооружённых формирований на приграничные районы Курской области 6 августа. В рамках операции российские бойцы ведут зачистку приграничья от ВСУ.