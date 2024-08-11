Курск, 11 августа, 2024, 19:13 — ИА Регнум. В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства, военные делают всё для обеспечения безопасности мирных жителей, сообщил 11 августа временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Максим Платонов/РИА Новости

На встрече с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой стороны обсудили текущую ситуацию в приграничных районах, а также принимаемые меры по противодействию попыткам ВСУ продвинуться вглубь территории Курской области.

«Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Особое внимание в ходе беседы было уделено участию добровольной народной дружины в стабилизации обстановки в регионе. Российские военные помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения.

Смирнов добавил, что ситуация продолжает оставаться сложной. Однако Минобороны и все силовые структуры принимают весь комплекс мер для стабилизации обстановки в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 августа Курская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Фрагменты украинской ракеты, сбитой над городом, упали на жилой девятиэтажный дом.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек. Врачи оценивают состояние двоих как тяжёлое.

В МЧС сообщили, что пиротехники завершили обследование жилого дома в Курске. Специалисты изъяли поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов, а также установили, что части снаряда сначала сбили два дерева и потом попали в многоквартирный дом.