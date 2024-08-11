Тбилиси, 11 августа, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Решение руководства США перенести совместные военные учения «Достойный партнёр», которые ежегодно проходили в Грузии, удивило Тбилиси, заявил 11 августа журналистам глава минобороны республики Ираклий Чиковани.

U. S. Army/Global Look Press

Министр рассказал о визите представителей грузинского военного ведомства в Пентагон. Они заявили американским коллегам, что сотрудничество в оборонной сфере полезно для обеих стран.

«И я выразил свою боль и удивление тем, что учения «Достойный партнёр — 2024» были перенесены», — сказал Чиковани.

Он подчеркнул, что грузинская сторона, несмотря на это, будет готовиться к проведению новых учений в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, учения «Достойный партнёр» в 2024 году запланировали на период с 25 июля по 6 августа. В июне Пентагон объявил об их переносе на неопределённый срок. Причиной для такого решение военное ведомство назвало заявления ряда официальных лиц в Тбилиси, что Запад пытается развязать конфликт между Грузией и Россией.

Американо-грузинские отношения начали резко портиться из-за принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Госдеп США в июле ввёл санкции против ряда высокопоставленных чиновников в республике и членов их семей. Вашингтон пригрозил, что предпримет и другие меры, если закон не отменят.