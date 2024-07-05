Вашингтон, 5 июля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки перенесли совместные учения с Грузией, запланированные на 25 июля — 6 августа, из-за пересмотра двусторонних отношений, сообщается на сайте американского министерства обороны.

Defense.gov

«США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределённый срок отложат учения Noble Partner», — говорится в заявлении.

Решение в Вашингтоне объяснили «ложными обвинениями» со стороны грузинских властей о попытках Запада открыть «второй фронт», чтобы усилить давление на Россию. На фоне этого, отмечается в заявлении, правительство Штатов пришло к заключению, что сейчас неподходящее время для проведения широкомасштабных учений в Грузии.

Минобороны Грузии прокомментировало решение Вашингтона. По данным ведомства, государство не собирается прекращать сотрудничество с США. В частности, Грузия продолжит подготовку к проведению учений Agile Spirit, которые были запланированы с американской стороной на 2025 год.

США 16 июня ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая высокопоставленных чиновников и членов их семей. Как отметил представитель ведомства, Вашингтон готов предпринять и «дополнительные действия», если власти Грузии не отменят закон об иноагентах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены отказываться от утверждения закона. В свою очередь, Брюссель заявил о намерении лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз, если власти страны не откажутся от закона об иностранных агентах.