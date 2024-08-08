Киев, 8 августа, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Сумской области, сообщило 8 августа издание «Украина. ру».

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрывы в Сумской области», — говорится в сообщении.

По данным издания, ранее сообщалось о ракетах в том направлении, идёт уничтожение резервов украинской армии.

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Сумской областях Украины. По сообщению издания, ВКС России уничтожают военную технику ВСУ с помощью ФАБов.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам ВСУ в Сумской области.

Как сообщало 8 августа ИА Регнум, в городе Сумы на северо-востоке Украины прогремело несколько взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на территории Харьковской и Сумской областей объявили воздушную тревогу.

Украинские СМИ 6 августа сообщили о взрыве в Сумах. Воздушную тревогу также объявили в Сумской и Харьковской областях. Ранее в этот же день на Украине сообщили о взрыве на территории Харькова.