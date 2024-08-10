Украина, 10 августа, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Инфраструктурный объект получил повреждение в подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил 10 августа назначенный украинскими властями глава военной администрации региона Александр Прокудин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил о взрывах, в результате которых пострадал «объект критической инфраструктуры». Какой объект получил повреждение, Прокудин не уточнил.

Назначенной киевским режимом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко со своей стороны заявил о пожаре в окрестностях города.

«Огонь пылает на обширной территории, оперативно потушить его нет возможности», — сообщил Мрочко в Telegram-канале.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в части Херсонской области, контролируемой ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 9 августа проинформировал о мощном ударе ВС РФ по полигону ВСУ в Стецковке в приграничной Сумской области.