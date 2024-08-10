Санкт-Петербург, 10 августа, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Алексей Даничев/РИА Новости

Единственный гол в матче забил нападающий «Зенита» Максим Глушенков на 55-й минуте. Форвард «Динамо» Муми Нгамалё не реализовал пенальти на 88-й минуте.

Таким образом, санкт-петербургский клуб вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 12 очков после четырёх матчей. «Динамо» занимает вторую строчку с девятью очками.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа «Пари Нижний Новгород» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче четвёртого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Гол на счету форварда Огнена Ожеговича.