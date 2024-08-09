Нижний Новгород, 9 августа, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Пари Нижний Новгород»

Единственный гол в матче забил нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович на 17-й минуте.

Таким образом, нижегородский клуб одержал вторую победу подряд и набрал шесть очков, команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают седьмую строчку с четырьмя очками.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа московское «Динамо» одержало победу над тольяттинским «Акроном» в 3-м туре чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 2:0. «Динамо» набрало девять очков. Позднее в тот же день санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 5:0.