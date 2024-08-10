Берлин, 10 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Пилоты, изучившие обстоятельства крушения пассажирского самолёта ATR-72 компании Passaredo в Бразилии, предполагают, что причиной авиакатастрофы стало обледенение крыльев.

Allison Sales/Global Look Press

«В день крушения было предупреждение об очень сильном для региона обледенении воздуха <…> Также было предупреждение о турбулентности», — сообщила 10 августа немецкая газета Bild.

По информации издания, пилоты других самолётов, пролетавших в районе крушения в день падения пассажирского борта, публиковали фотографии, на которых видно обледенение кабины. По предварительным данным, ATR-72 летел на высоте, где была минусовая температура и влажность 100%.

Обледенение самолёта увеличивает его вес и смещает центр тяжести, что усложняет управляемость борта. Кроме того, замёрзшие приборы могут показывать неверные данные, отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт ATR-72 разбился 9 августа в бразильском штате Сан-Паулу возле города Виньеду. Он следовал из Каскавела в Гуарульос. Президент республики Луис Инасиу Лула да Силва объявил трёхдневный траур в связи с катастрофой.

Один из пассажиров упавшего борта спасся благодаря тому, что опоздал на рейс. При крушении в самолёте находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа.

Телеканал G1 10 августа сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе в Бразилии. При этом самолёт упал в нескольких кварталах от школы, где тогда находились около 90 детей. Полиция расследует причины крушения.