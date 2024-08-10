Прага, 10 августа, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Вынесенный в Чехии приговор наёмнику ВСУ Филипу Симану, признанному пражским судом виновным в мародёрстве в украинской Буче, будет обжалован прокуратурой республики.

Vincenzo Circosta/Global Look Press

Какого наказания намерена добиваться прокуратура для Симана, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Праге в начале августа суд признал Симана виновным в мародёрстве в Буче и приговорил к семи годам лишения свободы.

Прокурор заявил, что 27-летний Симан во время боевых действий в Буче и Ирпене забирал себе вещи погибших военных и мирных жителей. От командования ВСУ он получил приказ патрулировать траншеи и проводить операции по зачистке. Симан мародёрствовал не только выполняя приказы, но и в своё личное время.

Как установил суд, он присвоил золотое кольцо и другие ювелирные украшения, золотые и серебряные слитки, деньги, планшет и фирменные солнцезащитные очки, говорится в материале.

Сам наёмник на суде не признал свою вину. Говоря о планшете, он утверждал, что взял его, предполагая наличие в нём секретной информации. Что касается драгоценностей, ему их разрешили взять командиры ВСУ, рассказал Симан. Он также заявил, что вместе с украинскими военными жил в оставленных мирными жителями домах и пользовался всем, что находил.

По поводу обвинений в незаконном участии в боевых действиях на территории другого государства Симан на суде заявил, что поверил словам премьер-министра Петра Фиалы, который в марте 2022 года обещал, что те, кто поедет воевать на стороне ВСУ, не будут наказаны.

Как отмечало издание České noviny, если бы не статья о мародёрстве, Симана приговорили бы только к пяти годам лишения свободы.