Прага, 4 июля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Суд над жителем Чехии, которого обвиняют в мародёрстве и незаконном участии в боевых действиях на стороне ВСУ, проходит в Праге. Об этом сообщает 4 июля портал České noviny.

CTK/Šulová Kateřina

Сторона обвинения полагает, что 27-летний Филипп Симан, воевавший на стороне киевского режима в Ирпене и Буче, присваивал вещи погибших бойцов и мирных жителей. Он делал это, выполняя приказы, а также в свободное время.

Симан присвоил золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, другие ювелирные украшения, наличные деньги, а также такие предметы, как планшет и фирменные солнцезащитные очки, говорится в материале.

В ходе заседания Симан отверг обвинения. Он заявил, что в планшете могла быть «секретная информация», а серебряные слитки ему разрешили взять украинские командиры.

По словам наёмника, бойцы ВСУ размещались в оставленных жителями домах, поэтому пользовались обнаруженным там имуществом. Ценности, деньги или электронику они сдавали «в штаб», рассказал чех.

Издание отмечает, что за незаконное участие в боевых действиях мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, но за мародёрство предусмотрено более суровое наказание.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году французский волонтёр и писатель Адриан Боке рассказал, что стал свидетелем инсценировки в украинской Буче. По его словам, бойцы ВСУ пытали и убивали российских военнопленных, а также готовили провокацию, чтобы обвинить военных ВС РФ в массовых убийствах мирного населения.