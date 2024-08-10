Санкт-Петербург, 10 августа, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Бывший спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Корнеев 10 августа раскритиковал поведение бразильского полузащитника команды Клаудиньо.

Мария Дмитриенко/ТАСС Клаудиньо

«Клаудиньо уже всех достал своими капризами и выкрутасами! При этом игрок он, конечно, очень качественный», — процитировало его слова издание «Спорт-Экспресс».

Корнеев уточнил, что в случае, если за трансфер 27-летнего бразильца предложат сравнимую с той, которую «Зенит» заплатил за переход игрока в свой состав, петербургский клуб может согласиться с ним расстаться.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Клаудиньо сыграл в составе «сине-бело-голубых» три матча и не отличился в них результативными действиями.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля «Зенит» разгромил казанскую команду «Рубин» в матче второго тура РПЛ. Проходивший в Казани матч закончился в пользу гостей со счётом 4:0, для петербургского клуба это стало второй подряд победой.

«Зенит» 14 июля переиграл команду «Краснодар» в финале Суперкубка России и первом официальном матче сезона 2024/25. Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 4:2.