Вашингтон, 26 июля, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Власти США предъявили обвинения гражданину КНДР Лим Чон Хёку в заговоре с целью взлома американских медицинских учреждений, сообщило 25 июля агентство Associated Press (AP) со ссылкой на министерство юстиции Соединённых Штатов.

David Whelan Хакер

Американское следствие считает, что обвиняемый якобы совершал киберпреступления для северокорейской военной разведки. По версии властей США, Лим Чон Хёк обналичивал незаконные доходы через лиц, занимающихся отмыванием денег. Указанные средства он якобы использовал для покупки компьютерных серверов и подготовки новых кибератак на оборонные, технологические и правительственные организации по всему миру.

Следствие полагает, что нападениям подверглись 17 организаций в 11 американских штатах. В их числе оказались Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и военные базы США.

Кроме того, атаки совершались якобы на оборонные и энергетические компании в Китае, Тайване и Южной Корее. В минюсте США отметили, что в мае 2021 года злоумышленники зашифровали файлы и серверы одной из больниц в штате Канзас.

После этого учреждению пришлось заплатить больнице около $100 тысяч в биткойнах, чтобы вернуть похищенные данные. Федеральное бюро расследований США уточнило, что изъяло онлайн-аккаунты хакерской группировки и более $600 тысяч, полученных путём подобного шантажа.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2018 американские власти обвинили двух китайских граждан в кибератаках на NASA, министерство энергетики и военно-морской флот Соединённых Штатов. В Вашингтоне уточняли, что обвиняемые входили в хакерскую группировку Apt10, якобы действующую по заданию правительства и спецслужб Китая, в частности, министерства внутренней безопасности КНР.

В феврале минюст США обвинил троих граждан КНДР Пак Чин Хёк, Чон Чхан Хёк и Ким Иль в кибератаках на американские правительственные и финансовые учреждения, а также фармацевтические компании. Ведомство заявило, что эти лица якобы похитили более $1,3 млрд в денежных средствах и криптовалюте. В Вашингтоне также утверждали, что фигуранты расследования будто бы причастны к кибератакам на Sony Pictures в 2014 году.

В сентябре 2022 года в США обвинили северокорейских хакеров в атаках на энергетические компании в Соединённых Штатах, Канаде и Японии. Речь шла о группировке Lazarus Group.