Вашингтон, 8 августа, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Россиянина Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева арестовали в США по обвинению в кибермошенничестве, передал RT.

Их арестовали во Флориде 6 августа. Первые слушания по делу состоятся 9 августа​​​.

Россиянина и жителя Казахстана подозревают в «сговоре с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа».

По версии американских правоохранительных органов, арестованные причастны к продаже незаконно полученной информации и администрированию платформы для обмена данными.

Согласно документам, имеющимся в прокуратуре, во Флориду Кублицкий и Ходырев приехали в 2022 году. Они запросили убежище. При этом сами вели роскошный образ жизни, не имея официального места работы.

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