СМИ: россиянина и гражданина Казахстана арестовали в США
В США арестовали граждан России и Казахстана по обвинению в кибермошенничестве
Вашингтон, 8 августа, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Россиянина Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева арестовали в США по обвинению в кибермошенничестве, передал RT.
Их арестовали во Флориде 6 августа. Первые слушания по делу состоятся 9 августа.
Россиянина и жителя Казахстана подозревают в «сговоре с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа».
По версии американских правоохранительных органов, арестованные причастны к продаже незаконно полученной информации и администрированию платформы для обмена данными.
Согласно документам, имеющимся в прокуратуре, во Флориду Кублицкий и Ходырев приехали в 2022 году. Они запросили убежище. При этом сами вели роскошный образ жизни, не имея официального места работы.
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