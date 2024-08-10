Могилёв, Белоруссия, 10 августа, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям республики с призывом не беспокоиться об угрозе начала войны. Он заявил об этом 9 августа в ходе общения с жителями Шкловского района Могилевской области.

Belkin Alexey/Global Look Press

«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская армия на границе. — Прим. ред.) натопыриться — мы в ответ. То есть они ушли — мы ушли. То есть у нас сегодня есть чем ответить. Они не дураки, они тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может», — привёл его слова Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко посоветовал согражданам жить и работать спокойно, пообещав в случае какого-либо обострения ситуации «задолго» сообщить об этом жителям республики.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Лукашенко заявил, что против народов стран — участниц Содружества Независимых Государства (СНГ) ведётся перманентная гибридная война. Белорусский лидер уточнил, что каждая из стран — участниц Содружества уже пережила как минимум одну цветную революцию, являющуюся по сути попыткой государственного переворота.

Президент Белоруссии 16 июля рассказал подробности того, как удалось разрешить напряжённую обстановку на границе республики с Украиной. Он отметил, что в этом конфликте всю роль выполнили военные, которые дипломатическим языком добились успехов. По словам Лукашенко, Белоруссия начнёт войну, только «когда чужой сапог ступит на нашу землю».