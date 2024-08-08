Минск, 8 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Против народов стран — участниц Содружества Независимых Государства (СНГ) в настоящее время ведётся перманентная гибридная война. Об этом 8 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета глав МИД стран СНГ в Минске.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом абсолютно незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведётся перманентная гибридная война», — процитировала его слова пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко уточнил, что каждая из стран — участниц СНГ уже пережила как минимум одну цветную революцию, по сути являющуюся попыткой госпереворота. Он добавил, что Белоруссия не является в этом смысле исключением, так как в республике в 2020 году также произошла неудачная попытка мятежа, участники которого собирались «штурмом перевернуть страну».

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила, что США и НАТО пытались осваивать в военно-политическом отношении пространство бывшего СССР в ущерб коренным интересам безопасности России.

Дипломат уточнила, что когда Вашингтон и альянс получили отпор, то развязали гибридную войну для нанесения России стратегического поражения на поле боя. Захарова предупредила, что такого рода действия Запада могут спровоцировать прямое столкновение ядерных держав.