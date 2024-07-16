Минск, 16 июля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава в Минске рассказал подробности о том, как удалось разрешить напряжённую обстановку на белорусско-украинской границе.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Нам пришлось обещать людям и реагировать. Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен. Но опыт в том, что стрелять — это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным», — сказал белорусский лидер, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в данном конфликте всю роль выполнили военные, они дипломатическим языком добились успехов.

«Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю. Мы будем делать всё дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего с соседями, — заявил президент Белоруссии.

Также он подчеркнул, что Минск планирует урегулировать отношения с Польшей и с Литвой, однако пока «не видит взаимности».

Как передавало ИА Регнум, 30 июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что возле границы республики со странами ЕС расположились десять батальонных групп НАТО. Общая численность этой группировки составляет около 20 тысяч человек. Кроме того, по его словам, ВСУ разместили спецназ на общей границе.

13 июля Лукашенко приехал в граничащий с Украиной район республики. Он подчеркнул, что напряжённость на южной границе удалось ликвидировать. Вооружённые силы Украины вывели войска из зоны белорусско-украинской границы. Белорусский лидер также поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. Он добавил, что Минск был вынужден реагировать на рост напряжённости, теперь же никаких осложнений с Киевом нет.