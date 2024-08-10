Нью-Йорк, США, 10 августа, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Генконсульство России в Нью-Йорке запросило у американских властей проведение телефонного разговора с российским гражданином Артуром Петровым, которого экстрадировали в Соединённые Штаты из Кипра. Об этом заявил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Как пишет МК.RU, дипломат подтвердил, что миссия получила уведомление об экстрадиции Петрова в США. По словам Захарова, сотрудники генконсульства также добиваются от американской стороны разрешения на консульское посещение российского гражданина.

Как сообщало ИА Регнум, власти США обвиняют Петрова в нарушении экспортных ограничений и поставках микроэлектроники для российского военно-промышленного комплекса в обход санкций. В Вашингтоне считают, что сотрудник российской компании Electrocom участвовал в закупках критически важных электронных компонентов, которые могли быть использованы для военных нужд, в том числе в зоне СВО.

Его арестовали по запросу США ещё в конце августа 2023 года, когда он находился на Кипре. В январе 2024 года окружной суд Ларнаки отказал в экстрадиции Петрова в Соединённые Штаты, однако 25 апреля апелляционный суд в Никосии отменил это решение.

8 августа мужчину доставили в Нью-Йорк. Петров имеет не только российский паспорт, но и является гражданином ФРГ.