Париж, 10 августа, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Организаторы Олимпийских игр в Париже дисквалифицировали спортсменов сборной США из соревнований по эстафетному бегу 4 по 100 метров среди мужчин. Об этом сообщает огркомитет соревнований.

Сергей Корсун ИА Регнум

Причиной такого решения стала ошибка одного бегунов во время передачи эстафетной палочки. Это произошло после первого этапа забега.

Сборная выступала без Ноа Лайлса, который ранее выиграл в Париже олимпийское золото на дистанции 100 метров. Спортсмен заразился коронавирусом и не смог участвовать в командных состязаниях.

В эстафете победила сборная Канады. Канадские атлеты пробежали дистанцию за 37,5 секунды. Второе и третье места заняли соответственно бегуны из ЮАР (37,57) и Британии (37,61).

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн отказались от участия в смешанной эстафете на летней Олимпиаде в Париже. Такое решение спортсмены приняли из-за кишечной инфекции.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не смогла участвовать в полуфинальном забеге на 100 м на Олимпийских играх в Париже. Это произошло из-за того, что организаторы не пустили спортсменку на территорию проведения соревнований. Своё решение они объяснили тем, что Фрейзер-Прайс прибыла самостоятельно, а не с остальной командой в специальном автобусе. Вместе с представительницей Ямайки на арену не пустили американскую атлетку Ша’Карри Ричардсон.