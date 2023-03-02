Москва, 2 марта, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Случившееся 2 марта в Брянской области — террористический акт, заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Террористы открыли огонь по гражданским лицам, хотя видели, что в машине есть дети, сказал президент России.

Ранее 2 марта в ФСБ сообщили, что в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ и силы Минобороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов.

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Также ранее сообщалось о проникновении в регион диверсантов и взятии ими заложников. Участники проникшей в регион ДРГ ранили нескольких человек.