Путин назвал атаку на гражданских в Брянской области терактом
Москва, 2 марта, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Случившееся 2 марта в Брянской области — террористический акт, заявил президент России Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Террористы открыли огонь по гражданским лицам, хотя видели, что в машине есть дети, сказал президент России.
Ранее 2 марта в ФСБ сообщили, что в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ и силы Минобороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов.
Также ранее сообщалось о проникновении в регион диверсантов и взятии ими заложников. Участники проникшей в регион ДРГ ранили нескольких человек.