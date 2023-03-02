ВСУ атаковали два поселка в Брянской области
Брянск, 2 марта 2023, 11:43 — REGNUM ВСУ обстреляли населенные пункты Ломаковка и Сушаны в Брянской области, сообщил 2 марта глава региона Александр Богомаз.
Богомаз уточнил, что в результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные службы.
Кроме того, ВСУ совершили атаку на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы также работают на месте обстрела.