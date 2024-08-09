Белград, 9 августа, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Россия предупредила Сербию о том, что западные страны готовят в республике государственный переворот. Об этом 9 августа сообщил журналистам сербский президент Александр Вучич.

MARKO DJOKOVIC/EPA/TASS

«Информацию получили по официальным каналам. Мы её изучаем. Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии», — сказал он.

Вучич подчеркнул, что фантазии тех, кто мечтает о смене власти в республике силой, не оправдаются, а Сербия продолжит развиваться, и её никто не сможет остановить. Президент также призвал граждан не переживать по этому поводу. Он подчеркнул, что планирует многое сделать в течение следующих двух лет на посту президента.

Газета Večernje novosti 8 августа опубликовала статью, в которой говорится, что прозападная оппозиция 10 августа готовит протесты в Белграде. Отмечалось, что, когда количество участников достигнет нужного количества, их якобы планируют призвать захватить президентский дворец, чтобы убить Вучича.

Президент РФ Владимир Путин в марте заявил о духовной близости России и Сербии. Он назвал Белград самым надёжным союзником Москвы на протяжении веков.