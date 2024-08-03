Москва, 3 августа, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл в 3-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон» и вышел на первое место в турнирной таблице.

ФК «Динамо» Москва

Матч, который состоялся в Самаре, завершился со счетом 0:2. Голы забили Константин Тюкавин (9-я минута) и Ярослав Гладышев (58-я минута).

Таким образом «Динамо» набрало девять очков и вышло на первое место, опередив «Зенит», который позже сыграет дома с «Ростовом». «Акрон» занимает восьмое место, в его активе три очка.

Как передавало ИА Регнум, во втором туре РПЛ «Динамо» одержало победу над столичным «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:1. В первом туре «Динамо» обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1.

27 июля санкт-петербургский «Зенит» разгромил «Рубин» в матче второго тура РПЛ. Проходившая в Казани встреча закончилась победой петербуржцев со счётом 4:0.