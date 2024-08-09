Москва, 9 августа, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин провёл технический пуск участка Сокольнической (красной) линии метрополитена от станции «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка») до станции «Потапово». Об этом 9 августа сообщила пресс-служба администрации столицы.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«В Москве закончено строительство ещё одной станции — станции «Потапово». Это конечная станция Сокольнической линии метро, которую за последние годы мы продлили практически на 70%», — заявил глава города.

Собянин подчеркнул, что красная ветка практически дошла до Южного Бутова. На новой станции осталось завершить пусконаладочные работы, через несколько недель она сможет принимать пассажиров.

Мэрия отметила, что открытие «Потапово» позволит значительно улучшить транспортную доступность почти для 170 тыс. жителей района Коммунарка. Из них непосредственно возле станции живут около 27 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин в июле решил переименовать станцию метро «Коммунарка» в «Новомосковскую». Для удобства пассажиров первое время на указателях будет два названия. При этом «Коммунаркой» назовут строящуюся станцию Троицкой линии, которая находится ближе к историческим границам одноимённого посёлка.