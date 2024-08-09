Москва, 9 августа, 2024, 16:15 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев текущего года в России средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 14% к его стоимости за аналогичный период прошлого года и составила 3,16 млн рублей. Об этом 9 августа сообщил «Автостат» со ссылкой на данные экспертов.

Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

В то же время подержанные автомобили выросли в цене на 19% год к году ― до 1,17 млн рублей.

Эксперты отметили, что при этом в мае средневзвешенная цена на новые машины была ниже отметки в 3 млн рублей, а в июне не превышала её. Она держалась на высоких отметках в предыдущие месяцы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно данным «Автостата», рост по сравнению с июнем текущего года составил 9,5%. Всего в июле продали 136 221 автомобиль. Это первый рост «месяц к месяцу» с весны после нескольких месяцев падения.

Лидером продаж остался АвтоВАЗ с 35 619 проданными автомобилями Lada. В топ-5 также вошли Haval (16 671 авто), Chery (14 228), Geely (13 098) и Changan (11 403).

Эксперт Олег Мосеев сообщил, что в России число машин старше десяти лет на середину 2024 года превысило отметку в 32 млн автомобилей, что составляет 71% всего автопарка страны. Согласно приведённым им данным, число новых машин, в возрасте 1–3 года, которые находятся в эксплуатации, сократилось за прошедшие 2,5 года практически вдвое ― с 4,2 до 2,2 млн.