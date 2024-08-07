Белгород, 7 августа, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородский и Борисовский районы Белгородской области. Об этом 7 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«В Белгородском районе в селе Ясные Зори ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, где медики оказали ему первую помощь», ― написал глава региона в Telegram-канале.

По словам Гладкова, его переведут в городскую больницу Белгорода, где он пройдёт лечение.

Кроме того, дрон-камикадзе нанёс удар по грузовому автомобилю КамАЗ между сёлами Головино и Никольское. В результате детонации транспортное средство загорелось.

Также артиллерийскому обстрелу подверглось село Грузское Борисовского района. В результате прилёта снарядов сильно пострадали два частных дома, в многоквартирном доме повреждения получило остекление. Из-за обрывов на линиях электро — и газоснабжения временно без света и газа осталось село Грузское, а также несколько улиц в соседнем селе Берёзовка.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков 6 августа сообщил о том, что трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В их числе двое взрослых и один ребёнок.

В тот же день при атаке дрона ВСУ по автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Ещё четверо мирных граждан, в том числе четырёхлетний ребенок, получили ранения в ходе обстрела со стороны ВСУ населённых пунктов в Краснояружском районе и Шебекинском городском округе.

Украинский БПЛА 7 августа влетел в окно многоквартирного дома в Шебекино. Удар второго беспилотника вызвал возгорание в этой же квартире. Пожар потушили сотрудники МЧС. В нескольких квартирах дома пострадали балконы.

В ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью три украинских БПЛА.