Белгород, 8 августа, 2024, 02:12 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека получили ранения в результате атаки ВСУ на село Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«ВСУ нанесли удары по селу Ясные Зори Белгородского района. Ранены двое», — написал он.

Губернатор уточнил, что пострадали мужчина и женщина. Последняя получила минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Её госпитализировали в Белгородскую городскую больницу №2.

У мужчины врачи также выявили осколочные ранения. Пострадавшего направили в это же медицинское учреждение. Из-за прилётов снарядов и сбросов взрывных устройств с дронов ВСУ в Ясных Зорях оказались повреждены частный дом и четыре автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, днём 7 августа ВСУ ударили по Белгородскому и Борисовскому районам Белгородской области, из-за чего пострадал мирный житель в селе Ясные Зори. Он получил осколочное ранение ноги. Мужчину доставили в местную амбулаторию, где оказали ему медицинскую помощь. После пострадавшего решили направить в больницу Белгорода.

Ещё один человек был ранен в Воронеже. ВСУ попытались атаковать город беспилотниками. Мужчина пострадал в результате падения обломков сбитого дрона. Он получил непроникающие ранения и был доставлен в медучреждение.