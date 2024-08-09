Донецк, 9 августа, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России почти зачистили село Ивановка на Западе Донецкой Народной Республики (ДНР) и движутся к Гродовке. Об этом 9 августа рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Также основные сражения развернулись на покровском направлении. Кроме освобождённой Сергеевки наши войска фактически зачистили Ивановку», — привела его слова Lenta.ru.

Советник главы ДНР уточнил, что сейчас российские войска продвигаются к Гродовке в направлении Селидово.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 29 июля рассказал об освобождении Волчьего в ДНР. По его словам, армия России также нанесла удары по украинским формированиями у Дружбы, Торецка, Новгородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новосёловки Первой.

В Минобороны 27 июля сообщили, что группировка российских войск «Центр» за сутки нанесли удары по позициям ряда бригад ВСУ у Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новосёловки Первой в ДНР. За сутки украинская армия потеряла в тот день до 1910 бойцов на всех направлениях в зоне проведения спецоперации.