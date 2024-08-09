Торецк, ДНР, 9 августа, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Боевые действия идут на севере посёлка Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР, заявил 9 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

ИА Регнум

Он рассказал, что украинская армия пыталась контратаковать на этом участке фронта, но успеха не достигла.

Находящиеся между Нью-Йорком и Торецком украинские подразделения оказались в плачевном положении. Российские бойцы продолжают выдавливать ВСУ из этого района, отметил Кимаковский.

Он подчеркнул, что ВСУ на этом участке не способны к серьёзной обороне и российским военным до города Покровки осталось чуть более 10 километров.

«Они максимум что делают — окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны», — рассказал Кимаковский.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Кимаковский заявил, что российские бойцы зажимают ВСУ «в клещи» с двух сторон в районе Торецка, украинцы отступают к центру города. Советник главы ДНР рассказал, что наиболее успешные бои российская армия ведёт в районе шахты «Северная», где ВСУ удерживают укрепрайон. Российские бойцы заходят в тыл к украинцам и наступают небольшими группами.

В это же день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские бойцы нанесли огневое поражение шести бригадам ВСУ в районе Торецка, Новгородского, а также посёлка Гродовка и сёл Воздвиженка и Тарасовка.