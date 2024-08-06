Москва, 6 августа, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ. Об этом 6 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк, Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Генерал добавил, что отражены три контратаки штурмовых групп 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Конашенков отметил, что противник за сутки потерял на этом направлении до 355 военных, бронетранспортёр М113 производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».

Кроме того, Вооружённые силы России освободили от украинской армии населённый пункт Тимофеевка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа Конашенков сообщил, что совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1750 военных. При этом силы ПВО сбили шесть американских ракет ATACMS, четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG, семь снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, французскую управляемую авиабомбу Hammer и 43 беспилотника ВСУ.